Наставник Арсенала Артера заразился коронавирусом

Новости спорта:Наставник лондонского Арсенала Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус.

Главный тренер Арсенала Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. Игроки и персонал команды уйдут на самоизоляцию.

Лондонский клуб на это время закрывает свой тренировочный центр в Колни и ожидает, что в ближайшее время вернется к работе персонал, который накануне тесно не контактировал с Артетой.

«Это действительно меня разочаровывает. Я сдал тест, когда почувствовал себя плохо. Вернусь к работе, как только мне позволят», — сказал Артета.

Ранее сообщалось, что игроки Канониров отправились на карантин из-за того, что контактировали с владельцем Олимпиакоса Евангелосом Маринакисом после матча Лиги Европы (1:2). У последнего с тех пор был подтвержден факт заражения коронавирусом COVID-19.

Вчерашний матч АПЛ, в котором Арсенал должен был сыграть против Манчестер Сити не состоялся.

Правительство Великобритании в данный момент обдумывает вариант с запретом спортивных мероприятий на территории Королевства.

Арсенал находится на девятом месте турнирной таблицы Премьер-лиги.