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"Наш футболист": Сульшер рассказал о будущем Погба в МЮ

"Наш футболист": Сульшер рассказал о будущем Погба в МЮ
08:56 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:МЮ может в одностороннем порядке продлить его контракт до 2022 года.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер заявил, что рассчитывает на услуги полузащитника Поля Погба в следующем сезоне.

Контракт француза истекает летом 2021 года, а клуб сохраняет право продлить его еще на сезон в одностороннем порядке.

«Поль — наш футболист. У него еще два года по контракту, год и опция продления. Можете ожидать, что Погба будет в команде в следующем сезоне», — рассказал норвежец.

В нынешнем сезоне Погба сыграл только в 8 матчах Юнайтед во всех турнирах. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы голеностопа.

Во вчерашнем первом матче 1/8 финала Лиги Европы манкунианцы разбили австрийский ЛАСК (5:0).

Следующий матч МЮ с Тоттенхэмом запланирован на воскресенье, 15 марта. Тем не менее, к тому моменту АПЛ может объявить об остановке чемпионата в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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Поль Погба, Футбол, МЮ, Новости футбола, Оле Гуннар Сульшер.
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