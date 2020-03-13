"Наш футболист": Сульшер рассказал о будущем Погба в МЮ

Новости спорта:МЮ может в одностороннем порядке продлить его контракт до 2022 года.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер заявил, что рассчитывает на услуги полузащитника Поля Погба в следующем сезоне.

Контракт француза истекает летом 2021 года, а клуб сохраняет право продлить его еще на сезон в одностороннем порядке.

«Поль — наш футболист. У него еще два года по контракту, год и опция продления. Можете ожидать, что Погба будет в команде в следующем сезоне», — рассказал норвежец.

В нынешнем сезоне Погба сыграл только в 8 матчах Юнайтед во всех турнирах. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы голеностопа.

Во вчерашнем первом матче 1/8 финала Лиги Европы манкунианцы разбили австрийский ЛАСК (5:0).

Следующий матч МЮ с Тоттенхэмом запланирован на воскресенье, 15 марта. Тем не менее, к тому моменту АПЛ может объявить об остановке чемпионата в связи с пандемией коронавируса COVID-19.