Скачать
Пятница, 13.03.2020
Биатлон: результаты мужского спринта в Контиолахти 12.03.20 (Фото, Видео)
Биатлон: результаты мужского спринта в Контиолахти 12.03.20 (Фото, Видео)
УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы
УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы
Вольфсбург - Шахтер: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Вольфсбург - Шахтер: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Определился последний полуфиналист Кубка Украины по футболу-2020 (Видео)
Определился последний полуфиналист Кубка Украины по футболу-2020 (Видео)

Олимпик остался без главного тренера

Олимпик остался без главного тренера
11:25 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Висенте Гомес покинет должность главного тренера Олимпика.

Висенте Гомес покинет должность главного тренера Олимпика, о чем сообщили в эфире телеканала Футбол 1.

Подробности будут предоставлены позже сегодня.

Ранее в онлайн-шоу «ТаТоТаке» сообщали, что Гомес писал заявление об увольнении из донецкого клуба. Последнее не приняло высшее руководство Олимпика.

Луческу предложил Бешикташу футболиста Шахтера

Испанец возглавляет Олимпик с сентября минувшего года, до того входив в тренерский штаб киевского Динамо.

Олимпийцы проиграли все четыре матча после возобновления Премьер-лиги. По итогам первого этапа чемпионата команда занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице.

В пятницу, 15 марта, Олимпик примет Ворсклу на старте второй части сезона в УПЛ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Олимпик, Футбол, Новости футбола, Висенте Гомес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вольфсбург 1:2 Шахтер: события матча (Фото, Видео)
02 Усик обратился к Чисоре
03 Шахтер переиграл Вольфсбург, забив два гола на выезде (Видео)
04 Шахтеру и Вольфсбургу покорилось уникальное "достижение" в ЛЕ
05 Определился последний полуфиналист Кубка Украины по футболу-2020 (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь