Олимпик остался без главного тренера

Новости спорта:Висенте Гомес покинет должность главного тренера Олимпика.

Висенте Гомес покинет должность главного тренера Олимпика, о чем сообщили в эфире телеканала Футбол 1.

Подробности будут предоставлены позже сегодня.

Ранее в онлайн-шоу «ТаТоТаке» сообщали, что Гомес писал заявление об увольнении из донецкого клуба. Последнее не приняло высшее руководство Олимпика.

Испанец возглавляет Олимпик с сентября минувшего года, до того входив в тренерский штаб киевского Динамо.

Олимпийцы проиграли все четыре матча после возобновления Премьер-лиги. По итогам первого этапа чемпионата команда занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице.

В пятницу, 15 марта, Олимпик примет Ворсклу на старте второй части сезона в УПЛ.