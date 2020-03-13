УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы

Новости спорта:Все матчи, которые должны были состояться на следующей неделе, перенесены на неопределенный срок.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить текущие розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в связи с распространением коронавируса COVID-19.

«В свете событий, связанных с распространением COVID-19 в Европе и соответствующих решений, принятых различными правительствами, все клубные соревнования УЕФА, запланированные на следующей неделе, откладываются.

Решению включает в себя ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, все матчи Лиги Европы УЕФА, а также матчи Юношеской лиги УЕФА.

Решение о том, когда эти матчи состоятся, будет сообщено позже.

Также перенесены четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированные на 20-е марта.

Во вторник, 17-го марта, УЕФА проведет специальную конференцию, посвященную реакции европейского футбольного сообщества на распространение коронавируса», — гласит текст заявления на официальном сайте УЕФА.

В четверг, 19-го марта, в Харькове должен был состояться ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Вольфсбург».