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Восемь удалений и ни одного гола: эпичное дерби Гаучо в Копа Либертадорес (Видео)

Восемь удалений и ни одного гола: эпичное дерби Гаучо в Копа Либертадорес (Видео)
13:24 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Дерби Гаучо в Копа Либертадорес ознаменовалось масштабной дракой между футболистами.

Бразильские Гремио и Интернасьонал так и не смогли порадовать болельщиков забитыми голами, однако написать, что команды "расписали мировую", никак не получится.

Под занавес поединка вспыхнула драка, которая привела к четырем удалениям, а уже в компенсированное время красные карточки получили еще четыре игрока. Экс-игрок Реала Лукас Силва – единственный, кто умудрился заработать в этом хаосе не красную, а желтую карточку. До него горчичники от аргентинского рефери Фернандо Рапаллини получили еще пять игроков.

Бывший игрок Металлиста Диего Соуза обошелся без карточек. Он был заменен на 79-й минуте на Лусиано, который свое удаление схлопотал.

Нападающий Челси излечился от коронавируса

Гремио - Интернасьональ 0:0

Гремио: Вандерлей – Виктор Феррас, Жеромель, Давид Брас, Кайо Энрике – Майкон Перейра (Жан Пьер, 52), Лукас Силва, Матеус Энрике – Алиссон (Пепе, 63), Диего Соуза (Лусиано, 79), Эвертон.

Интернасьональ: Марсело Ломба – Родиней, Бруно Фухс, Куэста, Уэндел (Мойзес, 46) – Мусто – Маркос Гильерме, Эденилсон, Бошилья – Тиаго Гальярдо (Д`Алессандро, 75), Паоло Герреро (Родриго Линдосо, 90+8).

Предупреждения: Давид Брас, Алиссон, Лукас Силва – Маркос Гильерме, Уэндел, Мусто.

Удаления: Пепе, 88, Лусиано, 88, Кайо Энрике, 90+5, Пауло Миранда, 90+6 (со скамьи запасных) – Эденилсон, 89, Мойзес, 89, Куэста, 90+5, Бруно Пракседес, 90+7 (со скамьи запасных).

Гремио и Интернасьонал лидируют в группе Е Копа Либертадорес с четырьмя очками. За ними идет Америка де Кали (3 пункта), а замыкает квартет не набравший ни балла Универсидад Католика.

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Футбол, ФК Интернасьонал, ФК Гремио, Новости футбола, Гремио - Интернасьональ.
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