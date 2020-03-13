АПЛ приостановила матчи чемпионата

Новости спорта:Команды не выйдут на поле минимум до 4 апреля.

Английская Премьер-Лига приостановила проведение матчей чемпионата из-за пандемии коронавируса до 4 апреля.

Также не состоятся запланированные туры в Чемпионшипе и других низших лигах страны.

Напомним, что из-за коронавируса уже приостановлен ряд европейских чемпионатов, среди которых Серия А, Ла Лига, и Лига 1. Бундеслига рассмотрит перенос матчей в ближайший понедельник.

Сегодня в УЕФА отменили ближайшие матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, а во вторник ожидается решение о переносе чемпионата Европы на 2021-й год.

По всему миру зафиксировано более 130 тысяч заражений коронавирусом COVID-19, что привело к смерти более 4700 человек.