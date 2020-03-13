Кто сменит Гомеса во главе Олимпика

Новости спорта:Игорь Климовский возглавит донецкий Олимпик.

Новым главным тренером Олимпика станет Игорь Климовский, сообщает журналист Олег Барков.

Висенте Гомес попрощался с командой утром. Сегодня стало известно, что испанец покинет клуб после того, как о его непринятой отставке сообщалось еще в конце февраля.

Гомеса предположительно не устроила селекционная политика клуба минувшей зимой, из-за которой испанец не смог подписать интересовавших его игроков. Последние были готовы перейти в Олимпик, но процесс затягивался.

Климовскому дважды приходилось становиться главным тренером Олимпика на временной основе: после увольнений Романа Санжара и Жулио Сезара в прошлом году.

Олимпийцы проиграли четыре последних матча в Премьер-лиге и опустились на предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице.

В воскресенье, 15 марта, команда Климовского примет Ворсклу.