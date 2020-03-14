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Футбол vs коронавирус: Артета пошел на поправку

Футбол vs коронавирус: Артета пошел на поправку
09:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Тренер Арсенала чувствует себя уже намного лучше.

Главный тренер Арсенала Микель Артета дал первый комментарий после положительного теста на коронавирус COVID-19.

Заражение Артеты и вингера Каллума Хадсона-Одои из Челси вынудило английскую Премьер-лигу отложить матчи чемпионата на неопределенный срок.

«Спасибо за ваши слова и поддержку. Уже чувствую себя лучше. Мы все столкнулись с огромным и беспрецедентным вызовом.

Здоровье всех людей — то, что значит больше всего. Оберегайте друг друга и выполняйте рекомендации, и мы вместе пройдем через это. Молодцы, Премьер-лига, что приняли правильное решение», — написал испанец в Twitter.

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После новости о заражении Артеты футболисты Арсенала самоизолировались. Вест Хэм отправил на карантин свой персонал, вступавший в контакт с Микелем.

Арсенал ушел на перерыв в чемпионате на девятом месте в турнирной таблице.

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АПЛ, Арсенал, Новости футбола, Микель Артета.
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