Экс-игрок Металлиста сравнил итальянский город с фильмом ужасов

Новости спорта:Лидер Аталанты описал ситуацию в Бергамо.

Бывший полузащитник «Металлиста» аргентинец Алехандро Гомес, который сейчас защищает цвета «Аталанты», рассказал о ситуации с коронавирусом в Бергамо.

«Болельщики должны соблюдать правила карантина. Супермаркеты – единственное, что все еще открыто, но вы можете заказать товары через интернет, вам доставят все на дом. На улицах никого нет, прямо как в фильме ужасов. Я не преувеличиваю.

В Бергамо 400 случаев заражения. Мы знаем, что любовь наших фанатов велика, но нам нужно уважать правила и оставаться в своих домах.

Мы постоянно получаем новости из Аргентины. Было бы хорошо, если бы и там люди начали принимать необходимые меры предосторожности. Пока они очень легко воспринимают очень тяжелую ситуацию», – цитирует футболиста Football Italia.