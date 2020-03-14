У президента федерации футбола Сербии выявлен коронавирус

Новости спорта:Славиша Кекеза подхватил опасное заболевание.

Глава Футбольного союза Сербии Славиша Кокеза сдал положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба союза.

"Президент ФСС находится под медицинским наблюдением и чувствует себя хорошо, при этом наша организация продолжает свою регулярную деятельность. Мы желаем президенту ФСС скорейшего и успешного выздоровления", - говорится, в частности, в сообщении Футбольного союза Сербии.

Сегодня, также напомним, Совет Международной федерации футбола постановил, что правила, которые обычно обязывают клубы отпускать игроков для матчей национальных команд, не будут применяться во время пауз в марте и апреле, сообщает пресс-служба организации.

ФИФА рекомендует перенести международные матчи, запланированные на этот период.