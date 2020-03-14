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Суббота, 14.03.2020
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У президента федерации футбола Сербии выявлен коронавирус

У президента федерации футбола Сербии выявлен коронавирус
16:28 Сегодня Телеграф terrikon.com Федерация Футбола Сербии

Новости спорта:Славиша Кекеза подхватил опасное заболевание.

Глава Футбольного союза Сербии Славиша Кокеза сдал положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба союза.

"Президент ФСС находится под медицинским наблюдением и чувствует себя хорошо, при этом наша организация продолжает свою регулярную деятельность. Мы желаем президенту ФСС скорейшего и успешного выздоровления", - говорится, в частности, в сообщении Футбольного союза Сербии.

Сегодня, также напомним, Совет Международной федерации футбола постановил, что правила, которые обычно обязывают клубы отпускать игроков для матчей национальных команд, не будут применяться во время пауз в марте и апреле, сообщает пресс-служба организации.

Коронавирус добрался до французского футбола

ФИФА рекомендует перенести международные матчи, запланированные на этот период.

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Сборная Сербии, Новости спорта, Новости футбола, Славиша Кекеза.
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