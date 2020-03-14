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Коронавирус уменьшил шансы Манчестер Сити на отмену отстранения от еврокубков

Коронавирус уменьшил шансы Манчестер Сити на отмену отстранения от еврокубков
21:39 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Спортивный арбитражный суд в Лозанне массово откладывает запланированные дела.

Шансы Манчестер Сити добиться отмены отстранения от еврокубков на два сезона еще до начала сезона-2020/21 практически нулевые — сообщает The Guardian.

По словам секретаря Спортивного арбитражного суда в Лозанне Матье Рееба, в условиях эпидемии коронавируса и ограничений, введенных правительством, работники суда стараются, чтобы не возникало задержек, но это невозможно.

Из 16-ти дел, слушания которых запланировано до 18 мая, 3 уже отложены на более поздний срок, а делу по поводу апелляции Манчестер Сити еще даже не назначена дата слушания.

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Чтобы вовремя успеть заявиться на еврокубки следующего сезона, Манчестер Сити должен в начале лета (чем раньше — тем лучше) избавиться от дисквалификации УЕФА, но сделать это не удастся без положительного вердикта Лозанны.

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УЕФА, ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, CAS, Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
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