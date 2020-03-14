Клубы Бундеслиги потеряют почти миллиард евро, если чемпионат не возобновится

Новости спорта:Совместные потери клубов первого и второго дивизиона немецкой Бундеслиги составят три четверти миллиарда евро.

Если чемпионат Германии, остановленный после 25-го тура, не будет доигран, клубы первой и второй бундеслиг понесут серьезные финансовые потери — сообщает Bild.

Согласно подсчетам издания, потери от телетрансляций, которых не будет, составят порядка 370 миллионов евро (правда, компания Sky, осуществляющая трансляции, отказалась подтвердить или опровергнуть эти цифры, сославшись на конфиденциальность сделок), 240 — команды недополучат от спонсоров клубов и еще 130 — за коммерческое использование названий стадионов.

Учитывая эти потери, многие клубы могут оказаться на грани банкротства, поэтому уже сейчас директора Баварии Карл-Хайнц Румменигге и Боруссии Д Йоахим Ватцке обратили внимание на эту проблему, предложив обсудить возможность создания фонда в качестве некоей "подушки безопасности".

В понедельник, 16 марта, представители всех 36-ти клубов, выступающих в Бундеслиге (первой и второй) соберутся, чтобы обсудить дальнейшие перспективы нынешнего сезона.

Ранее свои убытки от остановки сезона подсчитали клубы Примеры и Сегунды.