Скачать
Воскресенье, 15.03.2020
VAR и Супряга: Днепр-1 обыграл Мариуполь в УПЛ (Видео)
VAR и Супряга: Днепр-1 обыграл Мариуполь в УПЛ (Видео)
Женский персьюит завершил биатлонный сезон (Фото, Видео)
Женский персьюит завершил биатлонный сезон (Фото, Видео)
Украина в сентябре примет Израиль в матче Кубка Дэвиса
Украина в сентябре примет Израиль в матче Кубка Дэвиса
Шестой футболист Сампдории заразился коронавирусом COVID-19
Шестой футболист Сампдории заразился коронавирусом COVID-19

Роналду сдает свои отели под бесплатные больницы

Роналду сдает свои отели под бесплатные больницы
07:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Криштиану Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы, сообщает Marca.

По данным источника, португалец будет платить зарплату докторам и рабочим. Ранее сообщалось, что Роналду решил не возвращаться в Турин (Италия) из-за коронавируса, подтверждённого у его одноклубника Даниэле Ругани.

Национальный олимпийский комитет Италии объявил о запрете на проведение всех спортивных соревнований в Италии до 3 апреля, включая матчи Серии А.

"Мир переживает трудное время": Роналду обратился к болельщикам

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,8 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 74 тыс. На данный момент в Португалии зафиксировано 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Португалия, Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик рассказал о взаимоотношениях с братьями Кличко
02 VAR и Супряга: Днепр-1 обыграл Мариуполь в УПЛ (Видео)
03 Александрия забила в два раза больше Колоса в матче УПЛ (Видео)
04 Шестой футболист Сампдории заразился коронавирусом COVID-19
05 "Король умер, да здравствует король": Фуркад попрощался с биатлоном
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь