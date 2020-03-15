Заря - Шахтер: онлайн-трансляция матча (Видео)

Новости спорта:Прямая видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины по футболу Заря - Шахтер.

В 23-м туре УПЛ "Шахтер" на выезде в Запорожье встретится с "Зарей"

15 марта, Запорожье, "Славутич-Арена", 14:00

Прямая трансляция на УНИАН ТВ

Видео онлайн-трансляция матча Заря - Шахтер:

Перед матчем

Стартует решающая фаза чемпионата. По итогам первого этапа "Шахтер" набрал 59 очков. "Оранжево-черные" опережают ближайшего преследователя на 14 баллов – это вдвое больше, чем в обоих предыдущих сезонах (6/7/14). Такого же отрыва перед вторым этапом команда добилась в сезоне-2016/17. В действующем формате турнир проводится четвертый год, и при Луише Каштру "горняки" забили рекордное количество мячей в 22 турах (59).

В середине недели операцию на колене перенес Тарас Степаненко – по предварительной оценке на восстановление ему понадобится около месяца. Все еще не вернулся на поле после травмы Манор Соломон. Также повреждение получил Исмаили. Дисквалифицирован Маркос Антонио.

Однако "Шахтер" без потерь справляется с любыми кадровыми трудностями и сложным графиком. Победив "Днепр-1" (4:1), "оранжево-черные" проявили характер в матче с "Колосом" (4:3), а затем слетали в Германию и добыли положительный результат в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом" (2:1). Ответный поединок, который должен был состояться в четверг в Харькове, отложен на неопределенный срок, так что противостояние с "Зарей" завершит интенсивный цикл с 2 играми в неделю.

Соперник

Виктор Скрипник проводит хороший первый сезон во главе "Зари". Луганчане ведут борьбу с "Динамо" за серебро и вместе с киевлянами не оставляют попыток приблизиться к "Шахтеру". Команда выиграла все 3 матча после зимней паузы: у "Мариуполя" (2:1), "Олимпика" (1:0) и "Львова" (2:0). Однако в последнем туре успешная серия прервалась – еще один конкурент "Десна" на своем поле взяла верх благодаря голу Филиппова.

В предыдущей встрече прямую красную карточку получил Лунев, который вышел на замену в первом тайме вместо получившего травму Юрченко. Максим пропускает поединок с "Шахтером". А уже отбывший дисквалификацию Тымчик, наоборот, сможет помочь "Заре".

Луганчане были сильнее в 13 матчах при 4 ничьих и 5 поражениях. Перед туром подопечные Скрипника на 2 очка отстают от "Динамо", на 1 опережают "Десну" и на 6 – "Александрию". Богдан Леднев с 11 мячами входит в топ-3 бомбардиров УПЛ.

История взаимоотношений

В 42 поединках у "Шахтера" 36 побед, 1 ничья и 5 поражений, 106 мячей забито и 28 пропущено. В тех играх, когда "Заря" была хозяином поля, ни разу не фиксировалась ничья (19/2).

Предыдущая встреча в чемпионате

Декабрьский матч в Запорожье был последним для команд в 2019 году. До перерыва у тех и других были хорошие моменты, но Пятов справился с ударами Кочергина, Леднева и Тымчика, а Мораес пробил мимо и в Махарадзе. Жуниор отличился на 54-й минуте: обработал мяч после стандарта, положил корпус и направил четко в дальний угол. Затем лучший бомбардир "Зари" Леднев сравнял счет. А решающим стал гол Марлоса с пенальти, назначенного за фол Махарадзе на Тете, – 2:1 в пользу чемпиона.