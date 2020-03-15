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Звездного футболиста ограбили во время его матча в Лиге чемпионов

Звездного футболиста ограбили во время его матча в Лиге чемпионов
14:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Ян Вертонген пострадал от грабителей.

Четверо неизвестных ограбили дом защитника "Тоттенхэм Хотспур" Яна Вертонгена, сообщает Daily Mail.

По информации источника, инцидент произошёл во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" — "Тоттенхэм" (3:0).

В тот момент в доме находились жена и двое детей футболиста. Грабители угрожали им ножами и мачете, пока искали в доме ценные вещи и деньги. Отмечается, что семья защитника не пострадала. На данный момент полиция проводит расследование и опрашивает свидетелей.

Финальная стадия Лиги чемпионов может потерпеть кардинальные изменения

В нынешнем сезоне Вертонген принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. "Тоттенхэм" набрал 41 очко в 29 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, Ян Вертонген, Ограбрение.
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