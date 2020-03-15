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Футболисты Реала обратились к болельщикам из-за коронавируса (Видео)

Футболисты Реала обратились к болельщикам из-за коронавируса (Видео)
14:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:"Реал" записал видеообращение, в котором призвал людей оставаться дома в период эпидемии коронавируса.

В ролике приняли участие футболисты Серхио Рамос, Марсело, Карим Бензема, Рафаэль Варан, а также игроки баскетбольной команды "сливочных" Фелипе Рейес и Серхио Льюль.

"Как сказал наш дорогой Альфредо Ди Стефано, „Ни один игрок не хорош так, как слаженная команда“. Сейчас мы должны объединиться. Это очень просто — нужно оставаться дома. Мы несём ответственность друг за друга. Я остаюсь дома", — сказал Рамос в видеообращении.

Видео можно посмотреть на странице "Реала" в "Инстаграме".

 
 
 
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TODOS JUNTOS @RealMadrid  @RealMadridBasket #YoMeQuedoEnCasa - ALL TOGETHER #StayHome

Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid)

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире от него скончалось около 6 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола.
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