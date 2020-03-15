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Четыре клуба Серии А возобновят тренировки 16 марта

Четыре клуба Серии А возобновят тренировки 16 марта
15:53 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Также решили не следовать рекомендациям врачей и Серии А Удинезе и Торино.

В понедельник, 16 марта, намерены возобновить тренировки четыре команды Серии А: Аталанта, Лечче, Удинезе и Торино — сообщает Sky Sport Italia.

Еще три клуба, Лацио, СПАЛ и Дженоа, в воскресенье, 15 марта, примут решение о возможном возобновлении тренировок в понедельник.

Аналогичные совещания в Милане и Сассуоло пройдут в понедельник, а в Парме — в среду, 18 марта. Остальные команды Серии А пока не планируют возобновление тренировок.

Серия А жестко отреагировала на возможное возобновление тренировок: "Некоторые футбольные клубы поступают постыдно и безответственно. Такое впечатление, что они живут на Марсе!".

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Ранее сообщалось, что руководство Серии А рассматривает возможность возобновить чемпионат 2 мая и завершить до 30 июня.

Также появилась информация, что врачи команд намерены увольняться в знак протеста, если футболистов будут заставлять тренироваться во время карантина.

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Италия, Серия А, Футбол, Новости футбола.
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