Шахтер бит в Запорожье: Заря сенсационно обыграла Горняков (Видео)

Новости спорта:Заря победила Шахтера в матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу.

На "Славутич Арене в Запорожье завершился центральный поединок 23-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги. Луганская "Заря" со счетом 1:0 обыграла донецкий "Шахтер".

Решающий мяч забил Богдан Михайличенко, который отличился мощным ударом на 84-й минуте встречи.

Заря - Шахтер 1:0

Гол: Михайличенко, 84

Полный матч:

Краткий видеообзор поединка:

Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Леднев (Цвек, 46), Юрченко, Кочергин, Хомченовский (Громов, 49) — Кабаев (Перович, 88).

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Майкон, Алан Патрик (Сикан, 86) — Марлос (Тете, 67), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 66) — Мораес.

Предупреждения: Иванисеня, Кочергин, Цвек, Михайличенко — Мораес.

Завершат программу тура матчи киевского "Динамо" с черниговской "Десной" на столичном НСК "Олимпийский" и донецкого "Олимпика" с полтавской "Ворсклой" на киевском стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Результаты других поединков 23-го тура:

"Львов" - "Карпаты" - 1:1

гол: Антон Братков (27-я минута, в свои ворота), Матеус Яковелли (50);

"Александрия" - "Колос" (Ковалевка) - 4:2

голы: Дмитрий Гречишкин (45+1), Василий Грицук (54, с пенальти), Кирилл Ковалец (64), Максим Задерака (90) - Станислав Сорокин (36), Владимир Лысенко (80);

"Днепр-1" - "Мариуполь" - 2:0

голы: Алексей Хобленко (64, с пенальти), Владислав Супряга (90).

Турнирное положение:

первая шестерка "Шахтер" - 59 очков (после 23-х игр), "Заря" - 46 (23), "Динамо" - 45 (22), "Десна" - 42 (22), "Александрия" - 40 ( 23), "Колос" - 26 (23);

вторая шестерка "Днепр-1" - 28 (23), "Мариуполь" - 25 (23), "Львов" - 21 (23), "Ворскла" - 20 (22), "Олимпик" - 18 (22), "Карпаты" - 14 (23).