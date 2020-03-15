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Фанаты купили 11 тысяч билетов на отмененный матч, чтобы поддержать родной клуб

Фанаты купили 11 тысяч билетов на отмененный матч, чтобы поддержать родной клуб
19:53 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Болельщики ФК Левски показала пример, как надо болеть за родной клуб.

Фанаты софийского "Левски" приобрели 11 тыс. билетов на перенесённый матч 25-го тура чемпионата Болгарии с "Лудогорцем", чтобы поддержать команду финансово. Об этом сообщает Gong.bg.

На данный момент в Болгарии введён режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Проведение всех спортивных первенств приостановлено.

"Лудогорец" возглавляет турнирную таблицу, набрав 55 очков. "Левски" располагается на второй строчке, уступая лидеру чемпионата 9 очков.

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире от него скончалось около 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.

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Болгария, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, ФК Левски.
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