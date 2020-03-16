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Суркис: Я не дам уничтожить Динамо

Суркис: Я не дам уничтожить Динамо
07:49 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Президент Динамо поднял тему судейства в чемпионате Украины.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис после игры с Десной раскритиковал работу судей по отношению к игрокам киевского клуба.

"Есть моменты, которые не видны невооруженным глазом болельщикам, но те, кто в футболе, кто понимает его, все видят и чувствуют. Я тоже чувствую и понимаю, что делают и творят судьи на сегодняшний день.

Они думают, что им так просто будет уничтожить Динамо? Не будет. Сегодня я молчу, а завтра буду говорить об этом громко, потому что так судить нельзя.

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Играют две команды: дай играть в футбол, суди одинаково в одну и другую стороны. Я же ни слова не говорю за красную Кадири. Не говорю, что в Днепре неправильно удалили, когда мы 1:3 проиграли. Не говорю про карточки, которые Монзуль дала в двух матчах, хотя в Европе их в принципе не дают.

Они там сверху сидят и диктуют. Хорошо, мы посмотрим, как будет продолжаться дальше, как будут у них развиваться события, особенно в судейском корпусе. Я молчать не буду. Я трачу свои деньги, нервы и здоровье, но не дам, чтобы уничтожали команду. То, что было в матче с Александрией, я могу назвать одним словом – беспредел", – сказал Суркис в эфире программы Профутбол.

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ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, Футбол, Новости футбола.
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