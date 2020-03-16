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Ювентус предложил новый контракт Роналду

Ювентус предложил новый контракт Роналду
09:43 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Туринский Ювентус собирается продлить контракт с Криштиану Роналду еще на два года.

Ювентус собирается продлить контракт с Криштиану Роналду еще на два года, сообщает Football Italia, ссылаясь на источники AS.

Чтобы убедить португальца остаться в Турине, руководство бьянконери намерено летом подписать одного из четырех форвардов — Тимо Вернера, Габриэля Жезуса, Харри Кейна или Мауро Икарди.

Отмечается, что наиболее вероятным кандидатом на переход в стан Старой синьоры является Икарди, поскольку он не хочет продолжать свои выступления в ПСЖ по окончании срока аренды из Интера.

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Действующий контракт Роналду с Ювентусом рассчитан до лета 2022 года. Нападающий сборной Португалии перебрался в Турин в 2018 году из Реала.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду забил 25 мячей и отдал три результативные передачи в 29 матчах за Ювентус.

На вынужденный перерыв в чемпионате Италии, вызванный пандемией коронавируса, команда Маурицио Сарри ушла в качестве лидера Серии А.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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