Лунин может покинуть Реал

Голкипер ПСЖ Альфонс Ареоля, выступающий за "Реал" на правах аренды, впечатлил своей игрой главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана, сообщает AS.
Французский специалист видит в соотечественнике дублера для Тибо Куртуа, однако, в таком случае клубу придется расстаться с Андреем Луниным. Изначально украинский кипер рассматривался в качестве подмены Куртуа после возвращения из аренды.
Однако, за неимением игровой практики в "Леганесе" и "Вальядолиде", где харьковчанин провел всего пять матчей в общей сложности, он не смог доказать Зидану свое право на место второго кипера в "Реале". ПСЖ же готово расстаться с Ареоля и француз вполне может остаться в Мадриде.
Напомним, Лунин является настоящим любимчиком фанов "Овьедо", цвета которого сейчас защищает.