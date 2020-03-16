Лунин может покинуть Реал

Новости спорта:Украинский вратарь Андрей Лунин может покинуть мадридский Реал уже летом.

Голкипер ПСЖ Альфонс Ареоля, выступающий за "Реал" на правах аренды, впечатлил своей игрой главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана, сообщает AS.

Французский специалист видит в соотечественнике дублера для Тибо Куртуа, однако, в таком случае клубу придется расстаться с Андреем Луниным. Изначально украинский кипер рассматривался в качестве подмены Куртуа после возвращения из аренды.

Однако, за неимением игровой практики в "Леганесе" и "Вальядолиде", где харьковчанин провел всего пять матчей в общей сложности, он не смог доказать Зидану свое право на место второго кипера в "Реале". ПСЖ же готово расстаться с Ареоля и француз вполне может остаться в Мадриде.

Напомним, Лунин является настоящим любимчиком фанов "Овьедо", цвета которого сейчас защищает.