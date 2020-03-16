Поль Погба полностью восстановился от травмы и готов тренироваться с МЮ

Новости спорта:Поль Погба может вернуться к тренировкам с командой впервые с января.

Уже завтра полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба может вернуться к тренировкам с командой впервые с января.

Француз ранее перенес операцию на голеностопе и поддерживал форму индивидуальными тренировками с Майклом Карриком.

Главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер воспользуется приостановкой чемпионата для того, чтобы помочь Погба вновь набрать форму.

Вскоре манкунианцы попытаются продлить контракт с Погба и уже уведомили об этом его агента Мино Райолу, который находится в не слишком хороших отношениях с Сульшером.

В нынешнем сезоне из-за травмы француз сыграл лишь в восьми матчах Манчестер Юнайтед во всех турнирах, сделав две результативные передачи.

Манчестер Юнайтед находится на пятом месте турнирной таблицы АПЛ. Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.