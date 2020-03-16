Неймар, Вернер, Мартинес: Бартомеу раскрыл трансферные планы Барселоны

Руководство Барселоны во время летнего трансферного окна намерено подписать четырех игроков, закрыв проблемные позиции в команде.
Каталонцы намерены усилиться левоногим центрбеком, фланговым защитником, центральным полузащитником и центрфорвардом.
Ранее сообщалось, что президент Барселоны Хосеп Бартомеу по-прежнему надеется вернуть в клуб Неймара. Также на позицию форварда в клубе рассматривают Лаутаро Мартинесом из Интера и лидера РБ Лейпциг Тимо Вернера.
В данный момент игроки Барселоны не тренируются. В клубе остановили практические занятия на неопределенный срок из-за приостановки чемпионата Испании.
Каталонцы лидируют в турнирной таблицы Ла Лиги, которая отложена из-за пандемии коронавируса.