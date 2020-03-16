Арсенал хочет купить Себальоса, Артета видит в нем основного игрока

Новости спорта:Микель Артета настаивает над покупкой Себальоса.

Арсенал намерен выкупить у Реала полузащитника Дани Себальоса, но при условии снижения цены на него, передает Football Espana, ссылаясь на Daily Mail.

Испанец выступает в Лондоне на правах аренды до конца нынешнего сезона, однако главный тренер Канониров Микель Артета, который совершенно недавно переболел коронавирусом, хочет подписать с ним полноценный четырехлетний контракт.

Реал собирается выручить за трансфер Себальоса 40 миллионов евро, Арсенал настаивает на сумме в 30 миллионов. Королевский клуб не намерен удерживать хавбека в своих рядах, но желает хорошо на нем заработать.

Помимо Себальоса, трансферной целью Арсенала является форвард Вулверхэмптона Диогу Жота.

В этом сезоне Себальос сыграл в 22 матчах за Канониров, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

В связи с пандемией коронавируса розыгрыш чемпионата Англии приостановлен до 3 апреля. Арсенал — девятый после 28 сыгранных матчей.