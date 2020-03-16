Марез может сменить Манчестер Сити на ПСЖ

Новости спорта:Марез после трех лет в Манчестер Сити может покинуть клуб.

"Ман Сити" не будет противиться уходу хавбека Рияда Мареза, если он пожелает покинуть клуб, утверждает Goal.

Загвоздка в том, что "горожане" отпустят игрока лишь при наличии хорошего предложения – от 80 млн фунтов.

Интерес к футболисту приписывают "ПСЖ". Сам алжирец якобы не против уйти из Сити, потому что "горожане" в двух следующих сезонах не смогут сыграть в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Марез сыграл в 37 матчах за "Ман Сити" во всех турнирах, отметившись девятью голами и 14 результативными передачами.