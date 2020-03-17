Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг может перебраться в Барселону

Новости спорта:Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг может летом перейти в Барселону.

Нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг может перебраться в каталонскую Барселону. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб хотел оформить трансфер габонского форварда в зимнее трансферное окно, но получил отказа от "канониров".

Стоит отметить, что родственники Обамеянга уже переехали в столицу Каталонии и снимают жилье в пригороде.

В текущем сезоне на счету Обамеянга 32 матча за Арсенал, в которых он забил 20 голов. Текущий контракт габонца с Арсеналом истекает летом 2021 года.