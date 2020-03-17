Всел за Колосом карантин объявила и Ворскла

Полтавская "Ворскла" через официальный сайт команды сообщила, что с завтрашнего дня в клубе введен карантин.
"С учетом сложившейся ситуации, с целью сохранения физического здоровья работников клуба и предупреждения возможности распространения коронавируса COVID-19.
На период с 18 марта 2020 по 3 апреля 2020 остановить спортивно-функциональную деятельность всех команд Футбольного клуба "Ворскла" (основная, U-21 и U-19) для возможности самоизоляции в домашних условиях.
О времени и дате возобновления рабочего процесса будет сообщено дополнительно", - говорится в заявлении клуба.
Ранее о приостановке тренировочного процесса заявил новичок Премьер-лиги ковалевский "Колос".