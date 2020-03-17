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Умтити продолжит карьеру в АПЛ или Серии А

Умтити продолжит карьеру в АПЛ или Серии А
20:46 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Француз Умтити, видимо, больше не нужен Барселоне.

Решение Барселоны продать Самуэля Умтити летом заставило активизироваться желающих приобрести французского защитника — сообщает Calciomercato.

Интерес к 26-летнему центральному защитнику национальной сборной Франции (31 матч, 4 гола) проявляют интерес Ювентус и Интер, однако им предстоит борьба за Умтити с Арсеналом и Манчестер Юнайтед.

Умтити перебрался в Барселону в 2016 году, считаясь одним из лучших молодых защитников мира.

С тех пор он сыграл 114 матчей во всех турнирах и 2 гола.

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Его предыдущим клубом был французский Лиона.

В составе сборной Франции он выиграл Чемпионат мира 2018 году.

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Барселона, Серия А, АПЛ, Примера, Новости спорта, Новости футбола, Самюэль Умтити.
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