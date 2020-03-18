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Футбол.Фифа перенесла Клубный чемпионат мира 2021

Футбол.Фифа перенесла Клубный чемпионат мира 2021
07:53 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:ФИФА приняла решение перенести турнир.

ФИФА отменила Клубный чемпионат мира, который должен был состояться летом 2021 года. Турнир пройдет в другое время, но новая дата будет известна позже. Об этом сообщается на сайте федерации.

Вероятно, соревнования пройдут позже в 2021 году или в 2022-2023 годах.

На такое решение было принято ФИФА в связи с переносом Евро-2020 на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.

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УЕФА перенес чемпионат Европы на период с 11 июня по 11 июля 2021 года, как раз на время, когда и должен был пройти Клубный чемпионат мира.

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