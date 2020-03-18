Лидер Барселоны Лионель Месси требует у руководства каталонцев вернуть Неймара

Новости спорта:Лионель Месси недоволен текущим положением дел в каталонском клубе.

Нападающий и капитан Барселоны Лионель Месси может сменить клуб, если летом каталонцы не вернут бывшего своего игрока бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает El Confidencial.

Сообщается, что Месси недоволен результатами команды и отставкой Эрнесто Вальверде и может воспользоваться пунктом в контракте, который позволяет ему уйти в конце сезона.

Барселона хочет продлить контракт с Месси, но для этого клубу, очевидно, придется решить вопрос с возвращением Неймара.

Ранее ПСЖ назвал цену, за который готов продать Неймара в Барселону.