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Лидер Барселоны Лионель Месси требует у руководства каталонцев вернуть Неймара

Лидер Барселоны Лионель Месси требует у руководства каталонцев вернуть Неймара
08:41 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Лионель Месси недоволен текущим положением дел в каталонском клубе.

Нападающий и капитан Барселоны Лионель Месси может сменить клуб, если летом каталонцы не вернут бывшего своего игрока бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает El Confidencial.

Сообщается, что Месси недоволен результатами команды и отставкой Эрнесто Вальверде и может воспользоваться пунктом в контракте, который позволяет ему уйти в конце сезона.

Барселона хочет продлить контракт с Месси, но для этого клубу, очевидно, придется решить вопрос с возвращением Неймара.

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Ранее ПСЖ назвал цену, за который готов продать Неймара в Барселону.

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