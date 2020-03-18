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Футбольный клуб Колос помог нескольким районным больницам

Футбольный клуб Колос помог нескольким районным больницам
14:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Колос

Новости спорта:Команда из Ковалевки помогает бороться с коронавирусом.

Клуб УПЛ "Колос" (Ковалевка) на официальном сайте сообщил о помощи больницам Киевской области для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

"Футбольный клуб "Колос" и агрофирма "Свитанок" закупили для Васильковской, Фастовской и Белоцерковской районных больниц 10 современных аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые кроме традиционных, имеют восемь расширенных режимов работы; обеспечили медицинский персонал больниц всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и приобрели медикаменты для максимально эффективной работы учреждений во время карантина", - говорится на сайте клуба.

Со вчерашнего дня "Колос" ушел на карантин и приостановил тренировочный процесс. Вместе с "Колосом" вчера на карантин ушли "Ворскла" и "Карпаты". В Первой лиге к ним уже присоединился "Горняк-Спорт".

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Напомним, вчера Украинская ассоциация футбола приостановила футбольные соревнования в Украине. О сроках восстановления турниров в украинском футболе сообщать позже.

Следить за ситуацией с коронавирусом за 18 марта можно в этой статье.

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Футбол, Новости футбола, Коронавирус, ФК Колос.
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