Динамо уходит на карантин в связи с пандемией коронавируса

Новости спорта:Динамо ушло на карантин в связи с пандемией коронавируса.

Пресс-служба киевского "Динамо" в среду объявила о том, что из-за пандемии коронавируса команда прекращает тренировочный процесс до 22 марта.

Срок карантина может быть продлен, отмечает пресс-служба.

"Всем игрокам предписано выполнять рекомендации относительно осуществления карантина, а при любых признаках нарушения здоровья следует немедленно сообщать клубным врачам", - говорится в сообщении.

С 18 марта в Украине приостановлены все футбольные соревнования.

Что касается международных турниров, то, по решению УЕФА, Евро-2020 перенесено на 2021 год. Клубные международные турниры, Лига чемпионов и Лига Европы, предварительно сместили даты очередных стадий, а финалы предварительно перенесены на июнь 2020 года.

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