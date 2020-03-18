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Лунин показал свои тренировки на дому (Видео)

Лунин показал свои тренировки на дому (Видео)
19:36 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинский вратарь Овьедо из-за карантина вынужден заниматься дома

21-летний украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому "Реалу", продолжает упорные тренировки, несмотря на карантин, вызванный пандемией коронавируса COVID-19.

Лунин активно занимается дома. В качестве тренера и партнера Андрея выступает его девушка.

"Помощница. Личный тренер", — написал Лунин в Instagram, поделившись видео своих тренировок.

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#усівдома @a.nastasica gran ayuda entrenador de porteros en casa Помощница Личный тренер

Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

 
 
 
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@a.nastasica

Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

В текущем сезоне Лунин провел за "Овьедо" 9 матчей в Сегунде, где пропустил 10 мячей, один раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

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ФК Реал, Футбол, Видео, Новости футбола, ФК Овьедо, Андрей Лунин.
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