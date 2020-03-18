Лунин показал свои тренировки на дому (Видео)

21-летний украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому "Реалу", продолжает упорные тренировки, несмотря на карантин, вызванный пандемией коронавируса COVID-19.
Лунин активно занимается дома. В качестве тренера и партнера Андрея выступает его девушка.
"Помощница. Личный тренер", — написал Лунин в Instagram, поделившись видео своих тренировок.
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#усівдома @a.nastasica gran ayuda entrenador de porteros en casa Помощница Личный тренер
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В текущем сезоне Лунин провел за "Овьедо" 9 матчей в Сегунде, где пропустил 10 мячей, один раз оставив свои ворота в неприкосновенности.