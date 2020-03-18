Лунин показал свои тренировки на дому (Видео)

Новости спорта:Украинский вратарь Овьедо из-за карантина вынужден заниматься дома

21-летний украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому "Реалу", продолжает упорные тренировки, несмотря на карантин, вызванный пандемией коронавируса COVID-19.

Лунин активно занимается дома. В качестве тренера и партнера Андрея выступает его девушка.

"Помощница. Личный тренер", — написал Лунин в Instagram, поделившись видео своих тренировок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @a.nastasica Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey) 17 Мар 2020 в 9:28 PDT

В текущем сезоне Лунин провел за "Овьедо" 9 матчей в Сегунде, где пропустил 10 мячей, один раз оставив свои ворота в неприкосновенности.