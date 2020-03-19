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Футболист МЮ Поль Погба провел тренировку в футболке Ювентуса

Футболист МЮ Поль Погба провел тренировку в футболке Ювентуса
11:45 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Поль Погба поддержал друзей из Италии, которые борются с коронавирусом.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба потренировался в футболке Ювентуса.

Футболист опубликовал видео, как проводит тренировку, находясь на карантине и высказал поддержку своим коллегам из Италии, которые не понаслышке знают, что такое коронавирус.

"Поддерживаю своих друзей из Ювентуса и Сампдории, Блеза Матюиди и Альбина Экдаля, а также всех спортсменов и людей по всему миру, которые сталкиваются с этим трудным моментом. Будьте сильными, оставайтесь дома и берегите себя!

Новый тренировочный лагерь называется карантин PP Арена, открыт 24/7! Весело работаю дома с моим братом Виктором Линделефом. Я знаю, что будут говорить о футболке Ювентуса. Но я просто болею за своих друзей. Вот и все, ничего больше", - подписал видео Погба.

 
 
 
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Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Напомним, что первым игроком в Ювентусе, заболевшим коронавирусом стал Даниэле Ругани, после чего Сериа А остановила матчи. Позже положительный тест оказался и у Матюиди.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ювентус, Поль Погба, Футбол, Новости футбола.
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