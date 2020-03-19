Футболист Милана Рафаэль Леао должен 16,5 миллионов евро лиссабонскому Спротингу

Новости спорта:Рафаэль Леао должен заплатить очень большие деньги.

Спортивный арбитражный суд вынес вердикт по делу Леао и Спортинга, обязав игрока заплатить компенсацию в размере 16,5 миллионов евро, сообщает A Bola.

В 2018 году форвард в одностороннем порядке расторг контракт с лиссабонским клубом и покинул его на правах свободного агента.

Леао подписал соглашение с французским Лиллем, а летом 2019 года итальянский Милан заплатил за нападающего круглую сумму в 35 миллионов евро.

16 ноября 2018 года Спортинг потребовал от Леао компенсацию в размере чуть более 45 миллионов евро, но суд установил сумму на отметке в 16,5 миллиона евро, с учетом рыночной стоимости игрока в данный момент. Кроме того, Спортинг обязан заплатить игроку 40 тысяч евро за моральный ущерб.