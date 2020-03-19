Скачать
Четверг, 19.03.2020
В UFC сделали заявление касательно боя Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон
Бой Нурмагомедов - Фергюсон будет перенесен из Нью-йорка
Суперзвезда НБА Дюрант заболел коронавирусом
Кевин Дюрант признался, что у него обнаружен коронавирус
Бой Усик - Чисора под угрозой срыва
Ближайшие вечера бокса в Британии могут отложить, поединок Усика может не состояться
Динамо объявило о карантине
Динамо уходит на карантин в связи с пандемией коронавируса

Футболист Милана Рафаэль Леао должен 16,5 миллионов евро лиссабонскому Спротингу

Футболист Милана Рафаэль Леао должен 16,5 миллионов евро лиссабонскому Спротингу
12:29 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта:Рафаэль Леао должен заплатить очень большие деньги.

Спортивный арбитражный суд вынес вердикт по делу Леао и Спортинга, обязав игрока заплатить компенсацию в размере 16,5 миллионов евро, сообщает A Bola.

В 2018 году форвард в одностороннем порядке расторг контракт с лиссабонским клубом и покинул его на правах свободного агента.

Леао подписал соглашение с французским Лиллем, а летом 2019 года итальянский Милан заплатил за нападающего круглую сумму в 35 миллионов евро.

Реал определился с будущим Лунина

16 ноября 2018 года Спортинг потребовал от Леао компенсацию в размере чуть более 45 миллионов евро, но суд установил сумму на отметке в 16,5 миллиона евро, с учетом рыночной стоимости игрока в данный момент. Кроме того, Спортинг обязан заплатить игроку 40 тысяч евро за моральный ущерб.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Рафаэль Леао.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Александр Гвоздик сделал свой прогноз на бой Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса
02 Свитолина показала, как укреплять тело во время карантина (Видео)
03 Джорджина Родригес подверглась критике за поход в магазин
04 Реал пока не собирается возвращать Андрея Лунина из Овьедо
05 Усик: Я и так нормально хайпую сейчас
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь