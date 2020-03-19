Английская футбольная лига выделит £50 млн клубам Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2

Новости спорта:Английские команды получат финансовую помощь.

Официальный сайт Английской футбольной лиги сообщает, что организация выделит суммарно 50 миллионов фунтов клубам из Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2.

Напомним, всего под эгидой АФЛ в этих лигах выступают 72 команды, а финансовая помощь будет направлена на погашение премиальных выплат.

Больше всего получат клубы из Чемпионшипа — по 800 тысяч фунтов. Также клубы могут оформить беспроцентный кредит на сумму 584 тысяч фунтов.

Команды из Лиги 1 получат 250 тысяч и возможность кредита в 186 тысячи, а клубы Лиги 2 — 164 тысячи и 120 тысяч соответственно.