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Мино Райола хочет пристроить своего клиента в Реал

Мино Райола хочет пристроить своего клиента в Реал
13:47 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Мино Райола рассказал, что во время летнего трансферного окна хочет осуществить переход одного из своих подопечных в мадридский Реал.

Известный футбольный агент Мино Райола рассказал, что во время летнего трансферного окна хочет осуществить переход одного из своих подопечных в мадридский Реал. По его словам, это действительно хороший футболист.

"Я в очень хороших отношениях с Реалом. Сейчас среди моих игроков там выступает Ареоля, но это лишь наполовину трансфер, ведь он там играет в аренде. Этим летом я попробую окончательно осуществить переход настоящей звезды в Реал. Это будет гордостью для меня и моих игроков", — заявил Райола.

Среди наиболее звездных игроков, которые сотрудничают с агентом, являются полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба и форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд.

Ранее Райола не слишком хорошо высказывался в адрес главного тренера МЮ Оле-Гуннара Сульшера, заявив о том, что "Погба не является его собственностью".

В Реале назвали приоритетную цель в летнее трансферное окно

Эрлинг Холанд перебрался в Боруссию лишь в декабре 2019 года, но мадридский Реал уже обсуждал с дортмундцами возможность перехода норвежца, а отец игрока заявил, что испанский чемпионат — хороший вариант для его сына.

Реал находится на втором месте турнирной таблицы Ла Лиги, в данный момент приостановленной из-за пандемии коронавируса.

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ФК Реал, Футбол, Мино Райола, Новости футбола.
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