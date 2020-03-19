Мино Райола хочет пристроить своего клиента в Реал

Новости спорта:Мино Райола рассказал, что во время летнего трансферного окна хочет осуществить переход одного из своих подопечных в мадридский Реал.

Известный футбольный агент Мино Райола рассказал, что во время летнего трансферного окна хочет осуществить переход одного из своих подопечных в мадридский Реал. По его словам, это действительно хороший футболист.

"Я в очень хороших отношениях с Реалом. Сейчас среди моих игроков там выступает Ареоля, но это лишь наполовину трансфер, ведь он там играет в аренде. Этим летом я попробую окончательно осуществить переход настоящей звезды в Реал. Это будет гордостью для меня и моих игроков", — заявил Райола.

Среди наиболее звездных игроков, которые сотрудничают с агентом, являются полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба и форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд.

Ранее Райола не слишком хорошо высказывался в адрес главного тренера МЮ Оле-Гуннара Сульшера, заявив о том, что "Погба не является его собственностью".

Эрлинг Холанд перебрался в Боруссию лишь в декабре 2019 года, но мадридский Реал уже обсуждал с дортмундцами возможность перехода норвежца, а отец игрока заявил, что испанский чемпионат — хороший вариант для его сына.

Реал находится на втором месте турнирной таблицы Ла Лиги, в данный момент приостановленной из-за пандемии коронавируса.