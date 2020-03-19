Пауло Дибала останется в Ювентусе несмотря на интерес ПСЖ

Новости спорта:Пауло Дибала продолжить карьеру в туринском Ювентусе.

Как сообщает Calciomercato, Ювентус осведомлен об интересе ПСЖ к нападающему команды Пауло Дибалы.

По данным источника, парижане, которые вели переговоры с аргентинцев в прошлые трансферные окна, намерены возобновить диалог будущим летом.

Отмечается, что Ювентус не намерен продавать Дибалу в межсезонье. Французы, в свою очередь, таки готовы заплатить большие деньги, которые они могут получить с возможной продажи Неймара.

Известно, что нападающий ведет переговоры с туринцами о новом контракте. В текущем сезоне форвард провел 23 матча в Серии А: на его счету шесть голов и восемь результативных передач.