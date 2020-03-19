Вест Хэм Ярмоленко вышел из карантина

Новости спорта:Вест Хэм вышел из карантина и провел тренировку.

Английский футбольный клуб "Вест Хэм", где выступает игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко, вышел с карантина и провел общую тренировку первой команды на своей лондонской базе Rush Green.

Тренировка проходила по специальной программе и носила бесконтактный характер, сообщает официальный сайт "Вест Хэма".

Все футболисты и персонал команды здоровы, но строгий режим изоляции продолжается.

Напомним, что футбольные власти Англии из-за эпидемии коронавируса приостановили национальный чемпионат по меньшей мере до 3 апреля.

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