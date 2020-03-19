Рафаилов покинет свой пост в Заре

Новости спорта:Специалист написал заявление об уходе.

Генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов покинет свой пост в ближайшее время. Об этом сообщает FootballHub.

По информации источника, специалист уже написал заявление об уходе и покинет клуб в конце марта.

Причины такого решения пока неизвестны, но это никоим образом не касается паузы в чемпионате из-за коронавируса.

Стоит отметить, что Сергей Рафаилов работал в команде с 2009 года. Он перебрался в луганский клуб вместе с нынешним президентом Евгением Геллером.

Напомним, в последнем матче до карантина в УПЛ луганская Заря обыграла донецкий Шахтер.