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Вернидуб считает поколение Милевского и Алиева самым страшным в плане алкоголя

Вернидуб считает поколение Милевского и Алиева самым страшным в плане алкоголя
18:25 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Юрий Вернидуб рассказал, что знал, когда можно нарушать режим.

Экс-наставник луганской "Зари" Юрий Вернидуб рассказал о дисциплине в те времена, когда был игроком:

– Вы бы себя молодого взяли к себе в команду?

– Не знаю. Сложно сказать, футбол двигается вперед. Как говорит мой сын, мы тогда не в футбол играли, а пешком ходили, это они сейчас играют.

– У вас были проблемы с дисциплиной?

– Скажу честно, иногда проскакивало. Смотря какая дисциплина. Если игровая и в плане тренировок, то никогда. Не буду лукавить, мы тогда чуть покрепче были, чем нынешняя молодежь, где-то нарушение присутствовало, что обманывать. Но знали когда это делать и в какое время.

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– Даже сейчас Милевский и Алиев говорят, что знали, когда это делать?

– А сколько Алиеву и Милевскому лет? Они дети еще, у меня дети такого возраста. Что они могли знать? Кстати, их поколение – самое страшное в плане алкоголя. В мое поколение тоже было немало таких, но и люди покрепче были. Выросли не на сникерсах и баунти, а на натуральном молоке и сале. Может быть, было и здоровья побольше.

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Александр Алиев, Артем Милевский, Юрий Вернидуб, Футбол, Новости футбола.
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