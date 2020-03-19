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Барселона пойдет на крайние меры ради Неймара

Барселона пойдет на крайние меры ради Неймара
19:28 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Каталонцы вынуждены пойти на крайние меры ради усиления состава.

Как утверждает Mundo Deportivo, в летнее трансферное окно Барселона намерена приобрести нападающего ПСЖ Неймара и форварда Интера Лаутаро Мартинеса.

По данным источника, каталонцам не хватит денег на оба трансфера, из-за чего клуб будет вынужден продать целый ряд своих футболистов.

Отмечается, что "блаугранас" могут также включать своих игроков в сделку, предложив парижанам Ракитича и Видаля, а миланцам — Усмана Дембеле.

Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг может перебраться в Барселону

Ранее сообщалось, что подписать желаемых футболистов Барселоне может помешать финансовый кризис, который возник из-за пандемии коронавируса.

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ФК Барселона, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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