Барселона пойдет на крайние меры ради Неймара

Новости спорта:Каталонцы вынуждены пойти на крайние меры ради усиления состава.

Как утверждает Mundo Deportivo, в летнее трансферное окно Барселона намерена приобрести нападающего ПСЖ Неймара и форварда Интера Лаутаро Мартинеса.

По данным источника, каталонцам не хватит денег на оба трансфера, из-за чего клуб будет вынужден продать целый ряд своих футболистов.

Отмечается, что "блаугранас" могут также включать своих игроков в сделку, предложив парижанам Ракитича и Видаля, а миланцам — Усмана Дембеле.

Ранее сообщалось, что подписать желаемых футболистов Барселоне может помешать финансовый кризис, который возник из-за пандемии коронавируса.