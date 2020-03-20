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Пятница, 20.03.2020
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Турецкий футбол ушел на карантин

Турецкий футбол ушел на карантин
09:37 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Футбольный чемпионат Турции приостановили на три недели.

Сегодня в Европе остался только один активный чемпионат - в Беларуси.

Чемпионат Турции по футболу приостановили на три недели в связи с пандемией коронавируса COVID-19, сообщает Reuters.

Ограничения также коснулись национальных первенств по баскетболу и волейболу. На сегодняшний день в Турции зафиксированы более сотни случаев заражения коронавирусов COVID-19.

В минувшие выходные в местной Суперлиге состоялись матчи 26-го тура, лидируют в чемпионате "Трабзонспор" и "Бешикташ" (у обоих - по 53 очка).

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Сейчас в Европе остался только один активный национальный чемпионат - в Беларуси, где сегодня проходят матчи первого тура.

Напомним, в турецкой Суперлиге играет пятеро украинцев. В составе "Ризеспор" выступают Гармаш, Морозюк и Борячук, за "Кайсериспор" играет Артем Кравец, за "Сиваспор" играет Рыбалка.

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Все по теме:

Турция, Беларусь, Чемпионат Турции, Турецкая Суперлига, Covid-19.
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