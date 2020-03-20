Пеле самоизолировался от коронавируса

Новости спорта:Экс-игрок входит в группу риска заражения.

Легендарный бразилец Пеле находится в изоляции из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, 79-летний экс-футболист входит в зону риска заболевания, поскольку большая часть умерших от коронавируса - пожилые люди.

Чтобы защититься от пандемии, Пеле решил остаться на карантине в своем доме в Сан-Паулу.

Напомним, что количество инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 230 тысяч человек. Погибли от болезни 9 тысяч человек, а вылечились - более 85 тысяч.