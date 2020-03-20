Коронавирус вынудил Реал сохранить Зидана

Новости спорта:Француз Зинедин Зидан продолжит работу на Сантьяго Бернабеу.

Кризис, произошедший из-за пандемии коронавируса в Европе, вынудил руководство Реала пересмотреть планы на кадровые изменения внутри клуба, сообщает AS.

По данным источника, в первую очередь это касалось пребывания на должности тренера Зинедина Зидана. Изначально боссы клуба были намерены подвести итог работы французского специалиста исходя из результатов команды, а после этого решать, продолжать ли сотрудничество.

Отмечается, что теперь Реал сохранит работу менеджеру вне зависимости от того, на каком месте закончат "бланкос" Примеру и выиграют ли они Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что потенциальной заменой Зидану в Мадриде могли стать Массимилиано Аллегри или Маурисио Почеттино.