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Коронавирус вынудил Реал сохранить Зидана

Коронавирус вынудил Реал сохранить Зидана
13:19 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Француз Зинедин Зидан продолжит работу на Сантьяго Бернабеу.

Кризис, произошедший из-за пандемии коронавируса в Европе, вынудил руководство Реала пересмотреть планы на кадровые изменения внутри клуба, сообщает AS.

По данным источника, в первую очередь это касалось пребывания на должности тренера Зинедина Зидана. Изначально боссы клуба были намерены подвести итог работы французского специалиста исходя из результатов команды, а после этого решать, продолжать ли сотрудничество.

Отмечается, что теперь Реал сохранит работу менеджеру вне зависимости от того, на каком месте закончат "бланкос" Примеру и выиграют ли они Лигу чемпионов.

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Ранее сообщалось, что потенциальной заменой Зидану в Мадриде могли стать Массимилиано Аллегри или Маурисио Почеттино.

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ФК Реал, Футбол, Зинедин Зидан, Новости футбола, Коронавирус.
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