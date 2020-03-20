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Лев: Влияние коронавирусного кризиса на футбол пока не ясно

Лев: Влияние коронавирусного кризиса на футбол пока не ясно
13:27 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Главный тренер немецкой сборной прокомментировал тяжелую ситуацию в современном футболе.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказал свое мнение о том, как пандемия коронавируса может повлиять на будущее футбола.

"Каждый должен доказать, что мы способны измениться, что мы можем жить иначе. Есть много того, о чем нам стоит подумать. Мы должны относиться друг к другу с большим уважением".

"Влияние кризиса на футбол пока не ясно. Мы должны использовать перерыв, чтобы задуматься, переосмыслить, как мы относимся друг к другу. Настало время помочь семье и друзьям. Мы пока не знаем, как будет развиваться сборная и лиги в дальнейшем. Мы должны наблюдать из недели в неделю, изо дня в день. Конечно, мы хотим верить, что футбол скоро возобновится. Но самое главное, чтобы все оставались здоровыми".

"Мы все должны быть внимательными и соблюдать правила. Футбол важен, но есть вещи, которые превосходят его. Меры, которые до сих пор предпринимались политиками, абсолютно верны", — цитирует Лева Fox Sports.

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Сборная Германии, Йоахим Лев, Футбол, Коронавирус.
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