УЕФА прояснил, как будет называться чемпионат Европы по футболу в 2021 году

Новости спорта:Евро-2020 не изменит своего названия, несмотря на перенос, связанный с пандемией коронавируса.

Официальный сайт УЕФА сообщил, что Евро-2020 не будет переименован, несмотря на перенос на 2021 год .

"Мы верим, что все места проведения матчей останутся прежними, а турнир сохранит первоначальный замысел - общеевропейское мероприятие в честь 60-летия чемпионата Европы. Турнир по-прежнему будет называться UEFA EURO 2020", - говорится на сайте УЕФА.

Ранее президент УЕФА объяснил решение перенести Евро-2020. УЕФА пообещал вернуть все деньги за билеты.

Ранее Левченко раскритиковал Усика и Алиева за позицию по коронавирусу.