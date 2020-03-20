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Пятница, 20.03.2020
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УЕФА пересмотрит правило ФФП из-за пандемии коронавируса

УЕФА пересмотрит правило ФФП из-за пандемии коронавируса
20:18 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:УЕФА готов принять ряд важных решений касательно финансового фэйр-плей.

Футбол был приостановлен по всей Европе, и многие клубы могут столкнуться с экономическим кризисом из-за длительного перерыва, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, переговоры касательно ФФП уже начались в Ньоне. Согласно финансовому фэйр-плей, клубы могут иметь максимальные убытки в размере 30 миллионов евро. Теперь допустимый порог могут увеличить, особенно для тех команд, что участвуют в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Кроме того, УЕФА, возможно, придется смягчить и ряд других правил, чтобы европейские клубы не были столь серьезно подвержены финансовому кризису.

Ранее Пеле назвал лучшего футболиста за всю историю.

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УЕФА, Новости футбола, Коронавирус, ФФП.
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