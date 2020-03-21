"Когда Криштиану проигрывает, он орет": белорусский футболист сравнил Месси и Роналду (Видео)

Бывший полузащитник "Барселоны" Александр Глеб рассказал об особенностях Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
– Месси или Криштиану Роналду?
– По таланту – Месси. По целеустремленности – Роналду.
– А в целом, на выходе?
– Знаешь, если их объединить – это величайший футболист мира. Не, мне нравится Месси больше. Но у Месси нет того, что есть у Криштиану.
У него есть такой, знаешь, характер. Куда бы он ни приходил, он лидер, тянет за собой. Он безумно не любит проигрывать.
Смотри, когда Роналду проигрывает, он злится, орет. Лео спокоен: ну проиграли, – сказал Глеб в интервью Виктору Вацко.