"Когда Криштиану проигрывает, он орет": белорусский футболист сравнил Месси и Роналду (Видео)

Новости спорта:Александр Глеб считает, что Месси более спокойный.

Бывший полузащитник "Барселоны" Александр Глеб рассказал об особенностях Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

– Месси или Криштиану Роналду?

– По таланту – Месси. По целеустремленности – Роналду.

– А в целом, на выходе?

– Знаешь, если их объединить – это величайший футболист мира. Не, мне нравится Месси больше. Но у Месси нет того, что есть у Криштиану.

У него есть такой, знаешь, характер. Куда бы он ни приходил, он лидер, тянет за собой. Он безумно не любит проигрывать.

Смотри, когда Роналду проигрывает, он злится, орет. Лео спокоен: ну проиграли, – сказал Глеб в интервью Виктору Вацко.